В Саратовской области появится французская пшеница

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-18T16:57:35+03:00

Решение о ввозе каждой партии будут принимать после экспертиз

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Управление Россельхознадзора по Саратовской области разрешило ООО «Алтиос» из Москвы ввозить в Россию 71,3 кг озимой пшеницы из французского питомника Florimond Desprez Veuve et Fils S.A.S (3 Rue Florimond DESPREZ/FR-59242 CAPPEILE EiN PEVELE, France).

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, решение о ввозе каждой партии буде приниматься по результатам лабораторной экспертизы.

В местах посева семенного материала будет проводиться карантинный фитосанитарный контроль в соответствии с биологией paзвития карантинных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU