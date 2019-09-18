Житель Энгельса публично оскорбил полицейского

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-18T16:49:43+03:00

Ему предложили проследовать в отдел для составления протокола

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Суд признал 38-летнего жителя Энгельса виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 9 августа мужчина нарушал общественный порядок у дома №21 на улице Ломоносова.

На предложение проехать в отдел гражданин ответил нецензурной бранью.

Его обязали провести полгода на исправительных работах с удержанием в доход государства 15 %.

ИСТОЧНИК KP.RU