Житель Энгельса публично оскорбил полицейского
Ему предложили проследовать в отдел для составления протокола
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Суд признал 38-летнего жителя Энгельса виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 9 августа мужчина нарушал общественный порядок у дома №21 на улице Ломоносова.
На предложение проехать в отдел гражданин ответил нецензурной бранью.
Его обязали провести полгода на исправительных работах с удержанием в доход государства 15 %.
ИСТОЧНИК KP.RU