Прокуратура Советского района закрыла 172 сайта по продаже фальшивых документов

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-18T16:40:23+03:00

Зайти на интернет-ресурс мог любой человек

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Прокуратура Советского района при помощи мониторинга обнаружила в интернете 172 сайта по продаже водительских удостоверений, а также медицинских справок ля получения водительских удостоверений и документов об окончании автошколы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, доступ к указанным ресурсам был свободным для просмотра неограниченным кругом интернет-пользователей.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокурор района направил в суд иск о блокировке сайтов, эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU