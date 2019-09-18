Прокуратура Советского района закрыла 172 сайта по продаже фальшивых документов
Прокуратура Советского района при помощи мониторинга обнаружила в интернете 172 сайта по продаже водительских удостоверений, а также медицинских справок ля получения водительских удостоверений и документов об окончании автошколы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, доступ к указанным ресурсам был свободным для просмотра неограниченным кругом интернет-пользователей.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Прокурор района направил в суд иск о блокировке сайтов, эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU