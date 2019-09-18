2019-09-18T16:40:23+03:00
Происшествия

Прокуратура Советского района закрыла 172 сайта по продаже фальшивых документов

Зайти на интернет-ресурс мог любой человек
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Советского района при помощи мониторинга обнаружила в интернете 172 сайта по продаже водительских удостоверений, а также медицинских справок ля получения водительских удостоверений и документов об окончании автошколы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, доступ к указанным ресурсам был свободным для просмотра неограниченным кругом интернет-пользователей.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокурор района направил в суд иск о блокировке сайтов, эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы пути объезда Трофимовского моста в период реконструкции
В Саратове началось обсуждение закрытия Трофимовского моста
В Саратовской области появится французская пшеница
Житель Энгельса публично оскорбил полицейского
В Саратове отремонтировано 22 двора
В минстрое объяснили, почему не сносят заброшенные дома в Саратове
Житель Пугачевского района хотел снять квартиру и лишился денег
Саратовец лишился телефона из салона своей иномарки
Жительницу Марксовского района обманули с продажей дома
Мошенники выманили у жителей Саратовской области свыше 200 тыс. рублей
Жители Ульяновской области попались на расклейке объявлений по продаже наркотиков
Проспект Кирова отремонтируют к концу октября
В Саратове пройдет II всероссийский конкурс скрипачей имени Н.А.Гольденберга
Победители регионального этапа творческих детских конкурсов из Саратова поедут на театральную смену в «Артек»
Саратовские спортсмены и судья отправятся на чемпионат России по прибрежной гребле
Опубликовано видео следственных действий по делу об изнасиловании врача в Саратове
Для сирот Саратовской области будут строить быстровозводимые дома в районах
Любителя угонов из Энгельса посадили в тюрьму
Три красавицы представят Саратовскую область на конкурсе красоты «Мисс Офис»
«Цифровой забег» в Парке Победы стартует в облаках разноцветной пудры