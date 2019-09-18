В Саратове отремонтировано 22 двора

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-18T16:35:07+03:00

Еще пять закончат в ближайшее время

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Сегодня, 18 сентября, глава Саратова Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram рассказал о ремонте дворов в областном центре.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на сегодняшний день в городе завершен ремонт 22 дворов, остальные пять находятся в разной степени готовности.

Работы планируют завершить в ближайшее время.

Напомним, что всего в рамках проекта предусмотрен ремонт 27 дворовых территорий 68 многоквартирных домов. Работы находятся на постоянном контроле администраций районов и общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU