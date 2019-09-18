В минстрое объяснили, почему не сносят заброшенные дома в Саратове

СЕГОДНЯ 16:31 2019-09-18T16:31:56+03:00

Ветхие дома стоят пустыми по несколько лет

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Сегодня, 18 сентября, в пресс-центре правительства Саратовской области министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев рассказал о причинах появления большого количества заброшенных аварийных домов, которые стоят в городе.

- Таких строений у нас более 300. Основная причина этого явления то, что 1-2 процента жителей не хотят расселяться. Юридически остается собственник жилья, никуда его не деть, здание трогать нельзя, - пояснил он.

По словам чиновника, дом может стоять 1,5-2 года пока не пройдут все суды.

Вторая причина, но не основная - не всегда у муниципалитета достаточно денег для сноса.

Кроме того, есть ветхие дома, в которых есть нежилые помещения. Они не попадают по программу переселения, поэтому приходится выкупать их по рыночной суде.

ИСТОЧНИК KP.RU