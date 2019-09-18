2019-09-18T16:31:56+03:00
Общество

В минстрое объяснили, почему не сносят заброшенные дома в Саратове

Ветхие дома стоят пустыми по несколько лет
Дарья Вострикова
Поделиться:
Павел МигачевПавел МигачевФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 сентября, в пресс-центре правительства Саратовской области министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев рассказал о причинах появления большого количества заброшенных аварийных домов, которые стоят в городе.

- Таких строений у нас более 300. Основная причина этого явления то, что 1-2 процента жителей не хотят расселяться. Юридически остается собственник жилья, никуда его не деть, здание трогать нельзя, - пояснил он.

По словам чиновника, дом может стоять 1,5-2 года пока не пройдут все суды.

Вторая причина, но не основная - не всегда у муниципалитета достаточно денег для сноса.

Кроме того, есть ветхие дома, в которых есть нежилые помещения. Они не попадают по программу переселения, поэтому приходится выкупать их по рыночной суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы пути объезда Трофимовского моста в период реконструкции
В Саратове началось обсуждение закрытия Трофимовского моста
В Саратовской области появится французская пшеница
Житель Энгельса публично оскорбил полицейского
Прокуратура Советского района закрыла 172 сайта по продаже фальшивых документов
В Саратове отремонтировано 22 двора
Житель Пугачевского района хотел снять квартиру и лишился денег
Саратовец лишился телефона из салона своей иномарки
Жительницу Марксовского района обманули с продажей дома
Мошенники выманили у жителей Саратовской области свыше 200 тыс. рублей
Жители Ульяновской области попались на расклейке объявлений по продаже наркотиков
Проспект Кирова отремонтируют к концу октября
В Саратове пройдет II всероссийский конкурс скрипачей имени Н.А.Гольденберга
Победители регионального этапа творческих детских конкурсов из Саратова поедут на театральную смену в «Артек»
Саратовские спортсмены и судья отправятся на чемпионат России по прибрежной гребле
Опубликовано видео следственных действий по делу об изнасиловании врача в Саратове
Для сирот Саратовской области будут строить быстровозводимые дома в районах
Любителя угонов из Энгельса посадили в тюрьму
Три красавицы представят Саратовскую область на конкурсе красоты «Мисс Офис»
«Цифровой забег» в Парке Победы стартует в облаках разноцветной пудры