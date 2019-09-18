В минстрое объяснили, почему не сносят заброшенные дома в Саратове
Сегодня, 18 сентября, в пресс-центре правительства Саратовской области министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев рассказал о причинах появления большого количества заброшенных аварийных домов, которые стоят в городе.
- Таких строений у нас более 300. Основная причина этого явления то, что 1-2 процента жителей не хотят расселяться. Юридически остается собственник жилья, никуда его не деть, здание трогать нельзя, - пояснил он.
По словам чиновника, дом может стоять 1,5-2 года пока не пройдут все суды.
Вторая причина, но не основная - не всегда у муниципалитета достаточно денег для сноса.
Кроме того, есть ветхие дома, в которых есть нежилые помещения. Они не попадают по программу переселения, поэтому приходится выкупать их по рыночной суде.
ИСТОЧНИК KP.RU