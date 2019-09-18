2019-09-18T16:24:47+03:00
Происшествия

Саратовец лишился телефона из салона своей иномарки

Задержан предполагаемый вор
Дарья Вострикова
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В полицию обратился житель Заводского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина сообщил, что из его Chevrolet Niva , припаркованного на Пролетарской улице, украли сотовый телефон.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 26-летний житель Вольского района, в настоящее время задержанного по подозрению в совершении аналогичного преступления. Мера пресечения избрана, это подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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