Мошенники выманили у жителей Саратовской области свыше 200 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-18T16:16:46+03:00

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Два жителя Аткарского района, граждане из Балаково и Красноармейска стали жертвами злоумышленников, представляющихся сотрудниками банков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, звонившие сообщали о несанкционированном списании денег с банковских счетов и предлагали обезопасить сбережения, переведя их на «безопасный счет».

Во всех случаях пострадавшим предлагалось произвести ряд операций через банкомат, после чего со счетов граждан исчезли довольно крупные суммы - от 27 тысяч до 203 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU