Жители Ульяновской области попались на расклейке объявлений по продаже наркотиков
Криминальную пару оштрафовали на 4 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Суд признал 22-летнюю девушку и 32-летнего мужчину из Ульяновской области виновных в расклейке рекламы интернет-магазинов, осуществляющих продажу наркотических средств.
Как рассказали «КП-Саратов в ГУ МВД по Саратовской области, проверка показала, что в июне гражданину позвонил кто-то якобы из агенства, предложив такую работу.
Криминальная пара успела нанести около 300 надписей, за что получила штраф в 4 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU