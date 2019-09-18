Жители Ульяновской области попались на расклейке объявлений по продаже наркотиков

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-18T16:11:49+03:00

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Суд признал 22-летнюю девушку и 32-летнего мужчину из Ульяновской области виновных в расклейке рекламы интернет-магазинов, осуществляющих продажу наркотических средств.

Как рассказали «КП-Саратов в ГУ МВД по Саратовской области, проверка показала, что в июне гражданину позвонил кто-то якобы из агенства, предложив такую работу.

Криминальная пара успела нанести около 300 надписей, за что получила штраф в 4 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU