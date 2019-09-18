Проспект Кирова отремонтируют к концу октября
Сегодня, 18 сентября, министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев на своей пресс-конференции рассказал о продолжающейся реконструкции проспекта Кирова.
Чиновник отметил, что планерки там проводятся каждый день. Выполняется колоссальная работа, которой еще не было. Кроме того, на тротуары укладывается плитка в центнер весом, для монтажа которой требуются минимум два человека на каждую.
Павел Мигачев подчеркнул, что главную пешеходную улицу Саратова отремонтируют совершенно точно до Нового года, но планы стоят - до конца октября.
Работы на теплосетях на проспекте уже закончены, идет перекладка водоснабжения, канализации.
ИСТОЧНИК KP.RU