Проспект Кирова отремонтируют к концу октября

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-18T16:18:12+03:00

Каждый день там проводятся планерки

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Сегодня, 18 сентября, министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев на своей пресс-конференции рассказал о продолжающейся реконструкции проспекта Кирова.

Чиновник отметил, что планерки там проводятся каждый день. Выполняется колоссальная работа, которой еще не было. Кроме того, на тротуары укладывается плитка в центнер весом, для монтажа которой требуются минимум два человека на каждую.

Павел Мигачев подчеркнул, что главную пешеходную улицу Саратова отремонтируют совершенно точно до Нового года, но планы стоят - до конца октября.

Работы на теплосетях на проспекте уже закончены, идет перекладка водоснабжения, канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU