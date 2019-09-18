В Саратове пройдет II всероссийский конкурс скрипачей имени Н.А.Гольденберга

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-18T15:53:32+03:00

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В Саратове с 7 по 10 ноября 2019 года в рамках ежегодных детских и юношеских Ассамблей искусств пройдет III всероссийский конкурс скрипачей имени Н.А.Гольденберга.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, его учредителями являются министерство культуры Российской Федерации и министерство культуры Саратовской области. Организаторы - Саратовский областной учебно-методический центр и Саратовская государственная консерватория им.Л.В.Собинова.

Свои заявки подали 74 музыканта из Алметьевска, Астрахани, Барнаула, Казани, Набережных Челнов, Новокуйбышевска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Севастополя, Тамбова.

Первый, заочный тур, пройдет до 20 сентября, а конкурсные прослушивания в ноябре в залах Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова и регионального центра поддержки одаренных детей.

В итоговых прослушиваниях старшей возрастной группы и гала-концерте примет участие академический симфонический оркестр Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке.

ИСТОЧНИК KP.RU