2019-09-18T15:53:32+03:00
Общество

В Саратове пройдет II всероссийский конкурс скрипачей имени Н.А.Гольденберга

Состязания состоятся в ноябре
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове с 7 по 10 ноября 2019 года в рамках ежегодных детских и юношеских Ассамблей искусств пройдет III всероссийский конкурс скрипачей имени Н.А.Гольденберга.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, его учредителями являются министерство культуры Российской Федерации и министерство культуры Саратовской области. Организаторы - Саратовский областной учебно-методический центр и Саратовская государственная консерватория им.Л.В.Собинова.

Свои заявки подали 74 музыканта из Алметьевска, Астрахани, Барнаула, Казани, Набережных Челнов, Новокуйбышевска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Севастополя, Тамбова.

Первый, заочный тур, пройдет до 20 сентября, а конкурсные прослушивания в ноябре в залах Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова и регионального центра поддержки одаренных детей.

В итоговых прослушиваниях старшей возрастной группы и гала-концерте примет участие академический симфонический оркестр Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы пути объезда Трофимовского моста в период реконструкции
В Саратове началось обсуждение закрытия Трофимовского моста
В Саратовской области появится французская пшеница
Житель Энгельса публично оскорбил полицейского
Прокуратура Советского района закрыла 172 сайта по продаже фальшивых документов
В Саратове отремонтировано 22 двора
В минстрое объяснили, почему не сносят заброшенные дома в Саратове
Житель Пугачевского района хотел снять квартиру и лишился денег
Саратовец лишился телефона из салона своей иномарки
Жительницу Марксовского района обманули с продажей дома
Мошенники выманили у жителей Саратовской области свыше 200 тыс. рублей
Жители Ульяновской области попались на расклейке объявлений по продаже наркотиков
Проспект Кирова отремонтируют к концу октября
Победители регионального этапа творческих детских конкурсов из Саратова поедут на театральную смену в «Артек»
Саратовские спортсмены и судья отправятся на чемпионат России по прибрежной гребле
Опубликовано видео следственных действий по делу об изнасиловании врача в Саратове
Для сирот Саратовской области будут строить быстровозводимые дома в районах
Любителя угонов из Энгельса посадили в тюрьму
Три красавицы представят Саратовскую область на конкурсе красоты «Мисс Офис»
«Цифровой забег» в Парке Победы стартует в облаках разноцветной пудры