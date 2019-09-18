2019-09-18T15:50:49+03:00
Общество

Победители регионального этапа творческих детских конкурсов из Саратова поедут на театральную смену в «Артек»

Смена пройдет в середине осени
Дарья Вострикова
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Юные саратовцы, победители регионального этапа творческих детских конкурсов рисунков и сочинений, посвященных театру, 23 сентября отправятся в международный детский центр «Артек» на театральную смену, которая состоится с 24 сентября по 13 октября.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве культуры области.

Такую возможность получила Полина Грозина за лучший рисунок и Екатерина Ермакова за выдающуюся рецензию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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