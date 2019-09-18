Саратовские спортсмены и судья отправятся на чемпионат России по прибрежной гребле
Состязание пройдет в конце сентября
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С 26 по 30 сентября, в Республике Крым, городе Саки поселка Новофедоровка пройдет чемпионат России по гребному спорту.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратвоской области, состязания пройдут в дисциплине– прибрежная гребля.
В соревнованиях примут участие спортсмены федерации гребного спорта Саратовской области Николай Ляшенко, Сергей Ляшенко, Алексей Чеперёв, а главным судьей станет саратовец Олег Быстров.
ИСТОЧНИК KP.RU