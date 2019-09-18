Для сирот Саратовской области будут строить быстровозводимые дома в районах
Сегодня, 18 сентября, министерства строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев рассказал о ситуации с предоставлением квартир для сирот.
- Выделено 763 млн рублей, 169 млн из которых — федеральные средств. В этом году приобретено 340 квартир на первичном рынке, 79 на вторичном. До конца года планируется приобрести столько же, — отметил чиновник.
Министр подчеркнул, что идет упор на квартиры в муниципальных районах, ранее жилье строили преимущественное в Саратове и Энгельсе.
Сейчас уже построен дом для детей-сирот на 18 квартир в Базарном Карабулаке, строится такой же в Новых Бурасах.
Совместо с саратовскими подрядчиками разработаны проекты на быстровозводимые дома из кирпичного или монолитного каркаса, которые можно построить за три месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU