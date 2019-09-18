Любителя угонов из Энгельса посадили в тюрьму

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-18T15:43:44+03:00

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Суд признал 27-летнего жителя Энгельса виновным в нетрезвой езде с судимостью.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 19 июня 2019 года Энгельса приговорили к 240 часов обязательных работ и лишили прав на 2,5 года за управление автомобилем будучи нетрезвым.

Он не отбыл назначенное наказание и 10 июля вновь колесил по Квасниковке в таком состоянии, а 8 августа по Энгельсу.

Гражданина обязали провести полгода и 10 дней в колонии-поселении и запретили три года водить машину.

ИСТОЧНИК KP.RU