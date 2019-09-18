2019-09-18T15:36:22+03:00
Общество

Три красавицы представят Саратовскую область на конкурсе красоты «Мисс Офис»

Проголосовать за кандидаток можно до 13 октября
Дарья Вострикова
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Валерия ВолковаВалерия Волкова
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На территории РФ и в странах странах ближнего зарубежья уже десять лет проходит конкурс «Мисс Офис».

Мероприятие организовано в рамках популяризации образа успешной, деловой женщины.

Вероника Банникова

Вероника Банникова

На финальном шоу ожидается 1 тыс.гостей, более 2,5 миллионов зрителей онлайн-трансляции, конкурсантки из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Израиля, Черногории, Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Армении.

Наталья Чапайкина

Наталья Чапайкина

Саратовскую область представляют три девушки: Валерия Волкова из Энгельса, работник МФЦ, банковский работник из Саратова Вероника Банникова и Наталья Чапайкина из банка поселка Свободный.

Проголосовать за девушек можно с 23 сентября по 13 октября на сайте проекта www.missoffice.ru, по итогам которого будут известны имена 30-ти финалисток – самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна.

Лучшая из лучших получит 2 млн рублей, корону и другие призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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