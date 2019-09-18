«Цифровой забег» в Парке Победы стартует в облаках разноцветной пудры

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-18T15:20:18+03:00

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В Саратове состоится «Цифровой забег» и фестиваль красок.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, мероприятие состоится в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций».

«Цифровой забег» проводится в преддверии окончательного отключения аналогового телевидения.

- В нашем регионе добавит яркости спортивному празднику фестиваль красок. Облака разноцветной пудры, которые взмоют в воздух в финале забега, символизируют качество и красочность цифровой картинки. Помимо этого участников ожидают развлекательные площадки, конкурсы и игры для детей, — поделились организаторы.

В «Цифровом забеге» примут участие спортсмены профессионалы и любители, чиновники, телеведущие и волонтеры. Мероприятие состоится 21 сентября в Парке Победы. Начало в 11 часов, а регистрация участников пройдет с 09:00 до 10:30. Необходимо предоставить заявку и медицинский допуск или справку от терапевта.

Напомним, аналоговое вещание прекратится 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU