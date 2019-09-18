В Саратовской области ищут девочку из Краснодара

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-18T15:08:49+03:00

У девочки с собой был светло-бирюзовый рюкзак

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В Саратовской области ищут 15-летнюю Светлану Марченко.

Как сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Саратов» в группе соцсети «ВКонтакте», подросток пропал в Краснодаре, но может быть в Саратовской области.

Приметы девочки: рост 164 см, телосложение худощавое, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза.

Она была одета в белую блузку, сине-серую клетчатую юбку, светло-сере кроссовки.

С собой у нее был светло-бирюзовый рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU