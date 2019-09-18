В Саратовской области ищут девочку из Краснодара
У девочки с собой был светло-бирюзовый рюкзак
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В Саратовской области ищут 15-летнюю Светлану Марченко.
Как сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Саратов» в группе соцсети «ВКонтакте», подросток пропал в Краснодаре, но может быть в Саратовской области.
Приметы девочки: рост 164 см, телосложение худощавое, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза.
Она была одета в белую блузку, сине-серую клетчатую юбку, светло-сере кроссовки.
С собой у нее был светло-бирюзовый рюкзак.
ИСТОЧНИК KP.RU