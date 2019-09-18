В Алгае на фестивале «Мраморное мясо» пройдет выставка голубей
В субботу, 21 сентября, в Александровом Гае пройдет фестиваль «Мраморное мясо».
Как рассказала на пресс-конференции в «КП-Саратов» председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская, он пройдет в третий раз.
Фестиваль начнет работу в 11 часов утра, но уже с 8 часов будут открыты площадки, начнется выставка сельхозживотных.
На фестивале запланированы концерты, будет работать летняя эстрада, пройдет ярмарка мясной продукции, выставки сельскохозяйственных животных и голубей, многочисленные фотозоны и спортплощадки.
- Пройдут традиционные соревнования по подъему барашка. Они проводятся по принципу: кто выиграл — тот унес, — отметила Виктория Бородянская.
Председатель комитета по туризму заметила, что фестиваль ожидается очень красочным и «вкусным».
- В Алгае на фестивале всегда отлично угощают. Работает традиционная кухня, в первую очередь, казахская. Хоть раз в жизни надо туда съездить
Многие посетители приезжают специально за качественным мясом. Виктория Бородянская подчеркнула, что особенностью продукции из Алгая является баранина без специфического запаха.
ИСТОЧНИК KP.RU