2019-09-18T14:55:29+03:00
Общество

В Алгае на фестивале «Мраморное мясо» пройдет выставка голубей

Мероприятие пройдет 21 сентября
Екатерина Семенова
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Виктория Бородянская пригласила на фестиваль мраморного мяса в АлгаеВиктория Бородянская пригласила на фестиваль мраморного мяса в АлгаеФото: Екатерина Семенова
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В субботу, 21 сентября, в Александровом Гае пройдет фестиваль «Мраморное мясо».

Как рассказала на пресс-конференции в «КП-Саратов» председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская, он пройдет в третий раз.

Фестиваль начнет работу в 11 часов утра, но уже с 8 часов будут открыты площадки, начнется выставка сельхозживотных.

На фестивале запланированы концерты, будет работать летняя эстрада, пройдет ярмарка мясной продукции, выставки сельскохозяйственных животных и голубей, многочисленные фотозоны и спортплощадки.

- Пройдут традиционные соревнования по подъему барашка. Они проводятся по принципу: кто выиграл — тот унес, — отметила Виктория Бородянская.

Председатель комитета по туризму заметила, что фестиваль ожидается очень красочным и «вкусным».

- В Алгае на фестивале всегда отлично угощают. Работает традиционная кухня, в первую очередь, казахская. Хоть раз в жизни надо туда съездить

Многие посетители приезжают специально за качественным мясом. Виктория Бородянская подчеркнула, что особенностью продукции из Алгая является баранина без специфического запаха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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