2019-09-18T13:13:23+03:00
Происшествия

В Саратове из-за неосторожных огневых работ полыхало здание

Полыхала кровля здания
Дарья Вострикова
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Вчера, 17 сентября, в 12:57 на пульт Саратова поступил сигнал о пожаре в административном здании на проспект 50 лет Октября в Ленинском район.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, полыхала кровля здания на площади 12 кв.м.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Возгорание ликвидировали 27 пожарных и пять единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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