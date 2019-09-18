Саратовский Театр драмы готовится открыть новый 217-й сезон

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-18T12:54:46+03:00

В первый день зрителям представят спектакль «Моя Марусечка» по мотивам повести Александры Васильевой

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17 сентября в Театре драмы состоялась пресс-конференция, посвященная планам на новый 217-й театральный сезон. Перед журналистами выступили директор театра Владимир Петренко, а также художественный руководитель театра, народный артист России Григорий Аредаков.

217-й сезон театр откроет 27 сентября премьерой спектакля «Моя Марусечка» по мотивам одноименной повести Александры Васильевой. Это произведение впервые было опубликовано в журнале «Знамя», а в 1999 году была удостоена премии «Русский Букер». В роли Маруси, уборщицы продуктового магазина — Алиса Зыкина. В спектакле также задействованы: заслуженные артисты России: Виктор Мамонов, Владимир Назаров, Эльвира Данилина и другие. Режиссер постановщик Марина Глуховская, художник-постановщик Юрий Наместников.

Фото Армена Осипяна

В октябре свою работу продолжит творческая лаборатория «ВИДИМОНЕВИДИМО». По итогам июльской лаборатории театр решил продолжить работу над двумя пьесами — «Две матери, две дочери» Алексея Слаповского и «Горка» Алексея Житковского. «ВИДИМОНЕВИДИМО ПЛЮС» предлагает зрителям участие в просмотре и обсуждении пьес саратовских драматургов. 10 октября, в первый день лаборатории эскизов, зрителям будет предложена «Точка пересечения» Марты Антоничевой, 11 октября — «Электронный Париж» Оганеса Мартиросяна и 12 октября — «Внутри тишины» Татьяны Грауз.

В середине сентября Саратовский театр драмы побывал на гастролях в Томске. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» на сцене Томской драмы саратовская труппа представила спектакли: «Бешеные деньги», «Па-де-де» и «Карусель по господину Фрейду». 11, 12 и 13 октября на Большой сцене Саратовского театра состоятся гастроли Томской драмы. Они сыграют «Безымянную звезду» Себастиана, «Роман с кокаином» Агеева, и трагифарс «Недоросль» по Фонвизину.

3 октября состоится вторая премьера сезона. Студенты мастерской заслуженного артиста России Игоря Баголея представят спектакль по мотивам повести Федора Достоевского «Игрок». Режиссер-постановщик Любовь Баголей.

Фото Армена Осипяна

На новогодние праздники для юных зрителей готовится спектакль «Рождественский фантом» по «Кентервильскому приведению» Оскара Уайльда. Любовь Баголей написала инсценировку для сказки в готическом стиле, а также выступила в качестве режиссера-постановщика.

Заслуженная артиста России Эльвира Данилина приступит к репетициям спектакля «Свидетель обвинения» по рассказу Агаты Кристи. Премьера этой детективной истории состоится в январе 2020 года.

28 сентября состоится 15-я встреча в рамках авторского цикла Ольги Харитоновой «Легенды Саратовской драмы». На этот раз лекция будет посвящена спектаклю Александра Дзекуна «14 красных избушек» (1987) по пьесе Андрея Платонова. Приглашаются все желающие.

По словам директора театра, в 2020 году состоится Пятый Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского.

- Мы уже готовимся, но окончательно объявим, когда будет сформирован бюджет, — заявил Владимир Петренко.

ИСТОЧНИК KP.RU