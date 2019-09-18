В Советском районе женщина лишила родительских прав свою дочь
В Советском районе Саратовской области лишили родительских прав 37-летнюю жительницу поселка Пушкино.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, с иском обратилась ее 58-летняя мать.
Было установлено, что 12 и 14-летние дети гражданки проживают с бабушкой с самого детства. 58-летняя женщина занимается их воспитанием, обеспечивает уход. В судебном заседании дети подтвердили, что мать с ними почти не общается, не навещает, материально не помогает и жизнью не интересуется.
Суд удовлетворил иск. Теперь нерадивая мать будет выплачивать алименты своим детям.
ИСТОЧНИК KP.RU