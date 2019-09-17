Саратовских журналистов могут обучить основам НЛП

СЕГОДНЯ 20:27 2019-09-17T20:27:07+03:00

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В Балакове Саратовской области 17 сентября прошел семинар для СМИ и пресс-служб области на тему профилактики экстремизма.

Участие в семинаре принял и корреспондент «КП-Саратов».

Мероприятие состоялось в стенах Информационного центра Балаковской АЭС, и участие в нем приняли не только журналисты, но и сотрудники полиции, министерства информации и печати области, а также работники атомной станции.

Семинар открыл начальник управления информации и общественных связей БалАЭС Дмитрий Шевченко, который напомнил, что профилактика экстремизма крайне важна для общества, а СМИ как раз имеют весомое влияние на формирование общественного мнения. В связи с этим атомная станция также нацелена на открытость, так как этот объект всегда находится в центре внимания жителей.

Короткий доклад убедил участников семинара в безопасности работы БалАЭС, что также подтверждается многочисленными контролирующими организациями. Кроме того, существующие системы автоматизированного контроля с многочисленными датчиками на близлежащей территории позволяют в режиме реального времени узнать любому желающему значения радиационного фона и иные показатели.

Министр информации и печати Светлана Бакал отметила символизм того, что семинар проводится именно в Информационном центре АЭС, которая является образцом для подражания в плане безопасности.

С докладом выступил президент общественной организации «Ассоциация народов Саратовской области» Александр Зуев, который заявил о недопустимости изменения исторической памяти. Также он заявил об опасности нагнетания негативного фона в интернете, что влечет рост недовольства и фрустрации среди населения, а в итоге может стать благодатной почвой для вербовки в террористические организации.

- СМИ – это тот рычаг, способный перевернуть землю. Поэтому для журналистов очень важно быть компетентными, – заявил Александр Зуев. Он считает, что в саратовском госуинверситете при изучении журналистики необходимо преподавать религиоведение и основы НЛП.

Эта тематика живо заинтересовала участников семинара, которые также захотели узнать, по каким учебникам стоит изучать нейролингвистическое программирование. Однако было отмечено, что ни в коем случае нельзя переступать определенных границ, при которых мнение авторов публикаций станет агрессивным или побуждающим к агрессии.

Кроме того, поступило конкретное предложение: составить список общественников и экспертов, которые могли бы авторитетно комментировать то или иное событие. Светлана Бакал поддержала идею, призвав СМИ помочь в составлении такого списка.

- Мы за ответственную гражданскую журналистику, где нет места экстремизму, грубости и унижению человеческой достоинства. Я думаю, что терроризм не пройдет. Давайте все вместе постараемся! – призвала председатель саратовского регионального отделения «Союза журналистов России» Лидия Златогорская.

ИСТОЧНИК KP.RU