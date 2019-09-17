Спасатели в Пугачеве сняли ребенка с дерева

СЕГОДНЯ 19:35 2019-09-17T19:35:41+03:00

Для этого пришлось отключить линию электропередач

Изменить размер текста: A A

В Пугачеве Саратовской области спасатели помогли ребенку спуститься с дерева.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, вызов поступил с улицы Топольковская. Напротив дома №58«б» четырехлетний мальчик залез на дерево и не смог спуститься сам.

Спасатели вместе с сотрудниками Горсетей отключили линию электропередач и сняли с дерева мальчика. Для этого пришлось использовать альпинистское снаряжение.

ИСТОЧНИК KP.RU