2019-09-17T19:35:41+03:00
Происшествия

Спасатели в Пугачеве сняли ребенка с дерева

Для этого пришлось отключить линию электропередач
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Пугачеве Саратовской области спасатели помогли ребенку спуститься с дерева.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, вызов поступил с улицы Топольковская. Напротив дома №58«б» четырехлетний мальчик залез на дерево и не смог спуститься сам.

Спасатели вместе с сотрудниками Горсетей отключили линию электропередач и сняли с дерева мальчика. Для этого пришлось использовать альпинистское снаряжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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