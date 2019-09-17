Спасатели в Пугачеве сняли ребенка с дерева
Для этого пришлось отключить линию электропередач
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Пугачеве Саратовской области спасатели помогли ребенку спуститься с дерева.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, вызов поступил с улицы Топольковская. Напротив дома №58«б» четырехлетний мальчик залез на дерево и не смог спуститься сам.
Спасатели вместе с сотрудниками Горсетей отключили линию электропередач и сняли с дерева мальчика. Для этого пришлось использовать альпинистское снаряжение.
ИСТОЧНИК KP.RU