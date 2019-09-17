В Саратове мужчина упал с седьмого этажа на козырек магазина

СЕГОДНЯ 19:04 2019-09-17T19:05:06+03:00

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В Саратове мужчина насмерть разбился при падении с седьмого этажа.

Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, трагедия разыгралась в доме №4/10 по проспекту 50 лет Октября, в Кировском районе.

Известно, что мужчина рухнул на козырек магазина на первом этаже 16-этажки. Пострадавший скончался на месте, его смерть констатировали врачи «скорой помощи».

Устанавливается личность погибшего и обстоятельства трагедии. На месте работают сотрудники городской службы спасения и полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU