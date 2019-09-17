В Саратове мужчина упал с седьмого этажа на козырек магазина
Пострадавший скончался на месте
Фото Саратовской городской службы спасения
Изменить размер текста:
В Саратове мужчина насмерть разбился при падении с седьмого этажа.
Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, трагедия разыгралась в доме №4/10 по проспекту 50 лет Октября, в Кировском районе.
Известно, что мужчина рухнул на козырек магазина на первом этаже 16-этажки. Пострадавший скончался на месте, его смерть констатировали врачи «скорой помощи».
Устанавливается личность погибшего и обстоятельства трагедии. На месте работают сотрудники городской службы спасения и полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU