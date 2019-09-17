Дмитрий Тепин назначил заместителя главы Энгельсского района по архитектуре

СЕГОДНЯ 16:43 2019-09-17T17:02:03+03:00

Новый чиновник пришел к Дмитрию Тепину не из Минстроя

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Сегодня, 17 сентября, глава администрации Энгельсского района Дмитрий Тепин назначил нового заместителя по архитектуре и градостроительству.

Теперь эту должность будет занимать Алексей Лихачев.

Ранее он работал в отделе водных ресурсов по Саратовской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Напомним, ранее под началом Дмитрия Тепина переходили его бывшие подчиненные из областного Минстроя.

Так, 16 сентября, начальником Управления развития потребительского рынка стала перешедшая из Минстроя Наталья Воронина. Также место работы в региональном министерстве на энгельсскую администрацию поменяли Юлия Артемьева, Елена Захарова, Ирина Родимцева и руководитель пресс-службы Вячеслав Пашковский.

ИСТОЧНИК KP.RU