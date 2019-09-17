Житель Саратова оборудовал пентхаус на крыше пятиэтажки

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-17T16:22:33+03:00

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В центре Саратова жилищный инспектор и специалисты Фонда капитального ремонта во время совместного выезда обнаружили на крыше пятиэтажки «двор».

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе государственной жилищной инспекции Саратовской области, собственник дома №96 на Железнодорожной улице, сделал выход на крышу и обустроил площадку для отдыха.

Появилась тротуарную плитку, садовые качели, мебель.

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Сотрудник инспекции поучаствовал в комиссионном выезде Фонда для уточнения необходимости проведения работ по капремонту в доме №96 по ул. Железнодорожной.

Местный житель пообещал, что снесет плитку и уберет лишние объекты, чтобы не мешать ремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU