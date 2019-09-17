В Саратовской области предпенсионеры обучаются по компетенциям WorldSkills Russia
В Саратовской области пять образовательных организаций области в этом году обучают предпенсионеров по компетенциям WorldSkills Russia.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, программа профессионального обучения и дополнительного профобразования реализуется в рамках нацпроекта «Демография».
В Минобразе отмечают, что такое обучение позволит зрелым специалистам повысить свою конкурентоспособность и укрепить свои позиции на рынке труда. При этом обучение для слушателей бесплатное — за счет федерального бюджета.
Сейчас программу проходят 100 человек — это мужчины 56 – 60 лет и женщины 51 – 55 лет. Их обучают сварочным технологиям в Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме в Балакове, токарным работам на станках с ЧПУ в Поволжском колледже технологий и менеджмента Балакова, печатным технологиям, сухому строительству, штукатурным работам, инженерному и графическому дизайнам — в Саратовском архитектурно-строительном колледже, кондитерскому делу — в Энгельсском политехникуме. Также предпенсионеры могут узнать больше о ремонте и обслуживании легковых автомобилей в Балаковском промышленно-транспортном техникуме.
Сами занятия можно пройти как за две недели, так и за несколько месяцев, в зависимости от компетенций. После сдачи экзамена каждому выдадут специальный сертификат.
Чтобы поучаствовать в программе, нужно зарегистрироваться на сайте www.50plus.worldskills.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU