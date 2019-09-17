2019-09-17T15:41:16+03:00
Общество

В Саратовской области предпенсионеры обучаются по компетенциям WorldSkills Russia

Сейчас программу проходят 100 человек
Ольга Симонова
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Фото министерства образования Саратовской областиФото министерства образования Саратовской области
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В Саратовской области пять образовательных организаций области в этом году обучают предпенсионеров по компетенциям WorldSkills Russia.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, программа профессионального обучения и дополнительного профобразования реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

В Минобразе отмечают, что такое обучение позволит зрелым специалистам повысить свою конкурентоспособность и укрепить свои позиции на рынке труда. При этом обучение для слушателей бесплатное — за счет федерального бюджета.

Сейчас программу проходят 100 человек — это мужчины 56 – 60 лет и женщины 51 – 55 лет. Их обучают сварочным технологиям в Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме в Балакове, токарным работам на станках с ЧПУ в Поволжском колледже технологий и менеджмента Балакова, печатным технологиям, сухому строительству, штукатурным работам, инженерному и графическому дизайнам — в Саратовском архитектурно-строительном колледже, кондитерскому делу — в Энгельсском политехникуме. Также предпенсионеры могут узнать больше о ремонте и обслуживании легковых автомобилей в Балаковском промышленно-транспортном техникуме.

Сами занятия можно пройти как за две недели, так и за несколько месяцев, в зависимости от компетенций. После сдачи экзамена каждому выдадут специальный сертификат.

Чтобы поучаствовать в программе, нужно зарегистрироваться на сайте www.50plus.worldskills.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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