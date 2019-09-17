Таможенники не пустили в Саратовскую область 300 тыс. штук сигарет

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-17T16:01:19+03:00

На продукцию не было документов

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В Саратовской области мобильная группа местной таможни выявила транспортное средство, которое перевозило 15 тыс. пачек сигарет (300 тыс. штук).

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе саратовской таможни, продукция следовала без товаросопроводительных документов и акцизных марок РФ.

Машину задержали и передали полиции Озинского района.

За перевоз товаров без документов в адрес несуществующих мест доставки водителям еще трех транспортных средств вручены уведомления о возврате на территорию Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU