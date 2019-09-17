2019-09-17T16:01:19+03:00
Происшествия

Таможенники не пустили в Саратовскую область 300 тыс. штук сигарет

На продукцию не было документов
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратовской области мобильная группа местной таможни выявила транспортное средство, которое перевозило 15 тыс. пачек сигарет (300 тыс. штук).

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе саратовской таможни, продукция следовала без товаросопроводительных документов и акцизных марок РФ.

Машину задержали и передали полиции Озинского района.

За перевоз товаров без документов в адрес несуществующих мест доставки водителям еще трех транспортных средств вручены уведомления о возврате на территорию Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове мужчина упал с седьмого этажа на козырек магазина
Глава Петровского района Денис Фадеев провел рабочее совещание на участке автодороги «Петровск – Новые Бурасы»
В Саратове открылась выставка Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации «Наградное и подарочное оружие»
Уголовное дело заведено на незаконного перевозчика из Казахстана
В Саратовской области из аварийного жилья за три года переселят 10 тыс. человек
Дмитрий Тепин назначил заместителя главы Энгельсского района по архитектуре
На острове у Широкого Буерака нашли трех пропавших рыбаков
Житель Саратова оборудовал пентхаус на крыше пятиэтажки
Саратов — в топ-16 городов, молодежь из которых не хочет переезжать
Водитель из Хвалынска отдал 50 тыс. рублей по штрафам из страха потерять машину
В Саратове детям рассказали, как переходить дорогу
Банк «Открытие» вошел в пятерку лидеров рынка ипотечного кредитования
В Саратовской области предпенсионеры обучаются по компетенциям WorldSkills Russia
Сотрудница Саратовского НПЗ заняла второе место на корпоративном чемпионате по стандартам WorldSkills
В Саратове пройдет Международная книжная ярмарка-фестиваль