Таможенники не пустили в Саратовскую область 300 тыс. штук сигарет
На продукцию не было документов
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В Саратовской области мобильная группа местной таможни выявила транспортное средство, которое перевозило 15 тыс. пачек сигарет (300 тыс. штук).
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе саратовской таможни, продукция следовала без товаросопроводительных документов и акцизных марок РФ.
Машину задержали и передали полиции Озинского района.
За перевоз товаров без документов в адрес несуществующих мест доставки водителям еще трех транспортных средств вручены уведомления о возврате на территорию Казахстана.
ИСТОЧНИК KP.RU