В Саратове пройдет Международная книжная ярмарка-фестиваль

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-17T15:17:25+03:00

Изменить размер текста: A A

С 2 по 6 октября на Театральной площади в Саратове состоится V Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна — 2019», участие в которой примут более 90 издательств из различных регионов России и стран ближнего зарубежья, ведущие эксперты книжной отрасли России, а также современные российские писатели.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии.

Отметим, что в рамках данной ярмарки запланировано проведение более 70 культурно-просветительских мероприятий: встреч с писателями, презентаций, круглых столов и мастер-классов.

ИСТОЧНИК KP.RU