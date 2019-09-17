В Саратове пройдет Международная книжная ярмарка-фестиваль
Предстоит участие свыше 90 издательств
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С 2 по 6 октября на Театральной площади в Саратове состоится V Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна — 2019», участие в которой примут более 90 издательств из различных регионов России и стран ближнего зарубежья, ведущие эксперты книжной отрасли России, а также современные российские писатели.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии.
Отметим, что в рамках данной ярмарки запланировано проведение более 70 культурно-просветительских мероприятий: встреч с писателями, презентаций, круглых столов и мастер-классов.
ИСТОЧНИК KP.RU