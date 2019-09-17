2019-09-17T14:23:49+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает в Саратове мужчину с татуировкой «За ПВ»

Гражданин пропал в июле
Дарья Вострикова
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В Саратове полиция разыскивает без вести пропавшего 34-летнего Александра Федотова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 13 июля мужчина исчез, предположительно, в Заводском районе города.

Приметы: рост 173-175 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза карие.

Особые приметы: на торце ладони левой руки татуировка «За ПВ».

Всем, кому что-либо известно о местонахождении гражданина, просьба сообщить по телефонам: 8 (8452) 92-88-38, 92-87-06, а также 02 (с мобильного — 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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