Молодой саратовец обманул адвоката под следствием на 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-17T10:56:00+03:00

Мошенник предложил ему за деньги прекратить уголовное дело, но присвоил миллион себе

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В Саратовской области осудили 22-летнего жителя Саратова. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере.

- В августе 2017 года парень, зная о том, что его знакомый, работающий адвокатом, находится под следствием, предложил ему за деньги прекратить уголовное дело в отношении него. Тот же согласился и передал злоумышленнику 1 млн рублей, которые якобы будут отданы правоохранителям, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В действительности же он никому миллион не собирался передавать, а оставил средства себе.

Адвокат же пошел под суд и был приговорен к лишению свободы. Осознав, что его обманули, он обратился к правоохранителям.

Молодого человека поймали сотрудники УФСБ по области. Суд отправил его на два года в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU