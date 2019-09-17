В Саратове закрыли бар «24 градуса»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-17T10:52:51+03:00

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Жители Волжского района добились закрытия бара на Усть-Курдюмской улице, 7а в Саратове.

Напомним, 16 августа граждане встретились с начальником УМВД по Саратову полковником полиции Андреем Чепурным и пожаловались на постоянный шум.

Вчера, 16 сентября, деятельность торговой точки пресекли до дня вступления в законную силу принятого судом решения об аннулировании лицензии или об отказе в ее аннулировании, в соответствии с приказом министерства экономического развития Саратовской области от 13 сентября.

Документ стал ответом на обращение об аннулировании лицензии торгового объекта, подготовленное ГУ МВД России по Саратовской области и направленное в адрес регионального министра экономического развития.

ИСТОЧНИК KP.RU