В Саратове закрыли бар «24 градуса»
Жители Волжского района добились закрытия бара на Усть-Курдюмской улице, 7а в Саратове.
Напомним, 16 августа граждане встретились с начальником УМВД по Саратову полковником полиции Андреем Чепурным и пожаловались на постоянный шум.
Вчера, 16 сентября, деятельность торговой точки пресекли до дня вступления в законную силу принятого судом решения об аннулировании лицензии или об отказе в ее аннулировании, в соответствии с приказом министерства экономического развития Саратовской области от 13 сентября.
Документ стал ответом на обращение об аннулировании лицензии торгового объекта, подготовленное ГУ МВД России по Саратовской области и направленное в адрес регионального министра экономического развития.
ИСТОЧНИК KP.RU