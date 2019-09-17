Три района Саратова на весь день остались без воды

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-17T09:52:59+03:00

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Сегодня, 17 сентября, три района Саратова проведут весь день без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону ограничения попал Октябрьский район — квадрат улиц Радищева, Сакко и Ванцетти, Вольская, Киселева, а также дома №№4, 6, 6а, 6Б, 8 в 4-м проезде Чернышевского в Заводском районе и на улице Чемодурова в Ленинском районе.

Причина — повреждение водопровода, который обещают отремонтировать до полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU