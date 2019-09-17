2019-09-17T09:51:02+03:00
Общество

В Саратове прошел фестиваль автозвука

Также состоялось спортивное мероприятие
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На новой набережной в Саратове прошел первый фестиваль автозвука в Октябрьском районе. Гостям праздника представилась уникальная возможность увидеть самые мощные автомобили Саратова, услышать качественный и громкий звук.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, заместитель главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Наталия Береговская поблагодарила автовладельцев за праздник для жителей микрорайона, наградила их дипломами и памятными подарками.

Также состоялось спортивное мероприятия для школьников и их родителей «Fitness family».

За звание самой спортивной семьи Октябрьского района боролись десять активных семей из общеобразовательных учебных заведений.

В продолжение программы прошел праздничный концерт студенческих клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовцы смотрят Wink от «Ростелекома» на десятках тысяч устройств
В Саратове камеры «Безопасного дома» запечатлели воров аккумуляторов
Изнасилование врача в Саратове: Появилось фото подозреваемого
Молодой саратовец обманул адвоката под следствием на 1 млн рублей
В Саратове закрыли бар «24 градуса»
В Саратове вечером Daewoo Matiz сбил 12-летнего мальчика
Сегодня в Саратове три часа не будут ходить троллейбусы №1
В Саратове из-за ДТП вагона и авто 40 минут стояли трамваи
Три района Саратова на весь день остались без воды
В Сторожевке бухгалтер коммунальной компании присвоила более 650 тыс. рублей
В Саратове мужчина украл у пенсионера с карты 3 тыс. рублей
В Саратове подвели итоги «Летних фантазий»
В Петровском районе двое мужчин украли у пенсионерки пылесос
В Саратове хозяин дома убил гостя ударом ножа в шею во время ссоры
В Саратове ищут женщину с рыжим хвостом
В Саратове мужчина изнасиловал спешащего на вызов врача поликлиники
Во вторник Саратовскую область ожидает дождь
Чиновникам городских и сельских поселений Саратовской области передали 23 новых авто
В Юбилейном Niva сбила мальчика на велосипеде
В Саратове снесут дом с клубом Вячеслава Максюты
Исследование банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь»: на что копят россияне?
Спасатели выловили из Хопра в Балашовском районе тело утонувшего мужчины
Более 200 тыс. жителей Саратовской области привились от гриппа