В Саратове прошел фестиваль автозвука
На новой набережной в Саратове прошел первый фестиваль автозвука в Октябрьском районе. Гостям праздника представилась уникальная возможность увидеть самые мощные автомобили Саратова, услышать качественный и громкий звук.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, заместитель главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Наталия Береговская поблагодарила автовладельцев за праздник для жителей микрорайона, наградила их дипломами и памятными подарками.
Также состоялось спортивное мероприятия для школьников и их родителей «Fitness family».
За звание самой спортивной семьи Октябрьского района боролись десять активных семей из общеобразовательных учебных заведений.
В продолжение программы прошел праздничный концерт студенческих клубов.
ИСТОЧНИК KP.RU