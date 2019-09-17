В Саратове прошел фестиваль автозвука

СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-17T09:51:02+03:00

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На новой набережной в Саратове прошел первый фестиваль автозвука в Октябрьском районе. Гостям праздника представилась уникальная возможность увидеть самые мощные автомобили Саратова, услышать качественный и громкий звук.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, заместитель главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Наталия Береговская поблагодарила автовладельцев за праздник для жителей микрорайона, наградила их дипломами и памятными подарками.

Также состоялось спортивное мероприятия для школьников и их родителей «Fitness family».

За звание самой спортивной семьи Октябрьского района боролись десять активных семей из общеобразовательных учебных заведений.

В продолжение программы прошел праздничный концерт студенческих клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU