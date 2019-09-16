2019-09-16T16:28:50+03:00
Общество

В Саратовской области до конца года появятся восемь модернизированных кинозалов

В рамках нацпроекта
Дарья Вострикова
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До конца 2019 года Саратовская область получит восемь модернизированных кинозалов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, работы идут при поддержке министерства культуры России и Фонда кино в рамках реализации национального проекта «Культура» по созданию условий для показа национальных фильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек.

Новые залы появятся в Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Питерском, Турковском, Федоровском, Духовницком районах и ЗАТО Шиханы.

Самый масштабный ремонт проводится в Красноармейском районе — обновляют фойе, гардеробную, туалет, проводку, двери, окна, полы и стены.

Помимо выделенной субсидии на модернизацию и техническое переоснащение кинозала, руководством района выделены средства из бюджета муниципального района. Такие вложения потребовались для реконструкции типового здания, который ранее функционировал как спортивный зал.

Напомним, Саратовская область, начиная с 2015 года, принимает активное участие в программе Фонда кино по поддержке кинозалов, на модернизацию каждого из которых выделяют до 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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