В Саратовской области до конца года появятся восемь модернизированных кинозалов
До конца 2019 года Саратовская область получит восемь модернизированных кинозалов.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, работы идут при поддержке министерства культуры России и Фонда кино в рамках реализации национального проекта «Культура» по созданию условий для показа национальных фильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек.
Новые залы появятся в Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Питерском, Турковском, Федоровском, Духовницком районах и ЗАТО Шиханы.
Самый масштабный ремонт проводится в Красноармейском районе — обновляют фойе, гардеробную, туалет, проводку, двери, окна, полы и стены.
Помимо выделенной субсидии на модернизацию и техническое переоснащение кинозала, руководством района выделены средства из бюджета муниципального района. Такие вложения потребовались для реконструкции типового здания, который ранее функционировал как спортивный зал.
Напомним, Саратовская область, начиная с 2015 года, принимает активное участие в программе Фонда кино по поддержке кинозалов, на модернизацию каждого из которых выделяют до 5 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU