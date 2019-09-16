В Балакове мужчина украл из чужой машины домкрат и компрессор

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-16T14:34:09+03:00

Гражданин во всем признался

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Житель Балакова обратился в полицию с заявлением о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам гражданина, из его ВАЗ-21053, которая была припаркована на улице Трнавская, похищены домкрат и компрессор.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 42-летний местный рецидивист, он во всем признался.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU