В Балакове мужчина украл из чужой машины домкрат и компрессор
Гражданин во всем признался
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Житель Балакова обратился в полицию с заявлением о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам гражданина, из его ВАЗ-21053, которая была припаркована на улице Трнавская, похищены домкрат и компрессор.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 42-летний местный рецидивист, он во всем признался.
На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU