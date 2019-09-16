В Саратове двое мужчин украли из подвала кабель

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-16T14:09:30+03:00

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В отдел полиции №7 Саратова обратился сотрудник сервисной компании, оказывающей услуги аутсорсинга для операторов связи.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам заявителя, из подвала дома на Перспективной улице кто-то похитил специальный кабель на сумму 9,5 тыс. рублей.

Предполагаемых воров задержали, ими оказались двое мужчин в возрасте 31 и 37 лет

Граждане во всем признались, на них завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU