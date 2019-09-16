2019-09-16T14:10:38+03:00
Общество

Радаев остался недоволен перекопанным проспектом Кирова

Он потребовал от властей Саратова изменить отношение к делу
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал работы на проспекте Кирова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он проверил на месте, как идет реконструкция, и остался недоволен.

- Изо дня в день практически ничего не меняется. Что мешает работать эффективнее? Есть соглашение с подрядчиком, если оно не выполняется, то нужно применять санкции. Он не бесплатно работает. А здесь каждый день ходят люди. Что вы для них устроили? Измените свое отношение к делу незамедлительно, — потребовал Валерий Радаев.

По словам Михаила Исаева, главы администрации Саратова, работы должны быть завершены к 15 октября. Валерий Радаев поручил вице-губернатору Игорь Пивоварову контролировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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