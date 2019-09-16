2019-09-16T13:43:18+03:00
Происшествия

В Энгельсском районе бригадира убило стрелой крана

Механик отделался условным сроком
Дарья Вострикова
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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 41-летнего мужчины, ранее занимавшим должность главного механика Аткарской механизированной дистанции инфраструктуры – структурного подразделения Юго-западной дирекции по эксплуатации путевых машин — филиала ОАО «РЖД» за смерть на производстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте, наказание назначено за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее смерть сотрудника на производстве.

По версии следствия, организации принадлежит погрузочно-транспортный мотовоз, который эксплуатировался с нарушением законодательства о промышленной безопасности.

Так, 3 августа 2018 года в начале погрузки бетонных плит с использованием этого транспорта, расположенного на 879-м км станции Анисовка 8 Энгельсского района Саратовской области, разрушились 18 болтов крепления крановой установки к мотовозу.

В результате стрела установки рухнула на 32-летнего бригадира, который крепил крюк к плитам. Мужчина скончался на месте происшествия.

Виновнику трагедии дали два года условного срока с запретом занимать эту должность на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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