2019-09-16T13:26:07+03:00
Общество

ООО «КВС» приняли участие в фестивале экологической культуры

Екатерина Семенова
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В субботу, 14 сентября, на площадке исторического парка «Россия — моя история» состоялся фестиваль экологической культуры, посвященный вопросам экологии и бережного отношения к природным ресурсам. Организатором мероприятия выступило АО «Управление отходами».

О действующих экологических инициативах и наработках рассказали представители компаний «Концессии водоснабжения — Саратов», ППК «Российский экологический оператор», «Зеленый бык». Кроме того, зрители узнали о возможности господдержки в качестве грантов и о том, как дать вторую жизнь своему гардеробу.

Заместитель директора ООО «КВС» Михаил Сычев рассказал участникам мероприятия о важности экологии в жизни людей, о деятельности «КВС», в частности, о реконструкции станции аэрации, а также о Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ). В соответствии с ее рекомендациями такие проблемы как истощение ресурсов питьевой воды, загрязнение окружающей среды являются ключевыми при принятии финансовых и инвестиционных решений. При реконструкции и модернизации городского водного комплекса компания особое внимание уделяет не только качеству поставляемого ресурса, но и влиянию своей деятельности на экологическое состояние региона.

- Компания уделяет большое внимание вопросам в сфере экологии региона. Сегодня на фестивале можно познакомиться с макетом городской станции аэрации, который показывает предстоящие этапы модернизации данного объекта. Разработанный проект полностью учитывает требования нормативных показателей очистки сточных вод и гигиенические требования к охране поверхностных водоемов, — подчеркнул Михаил Сычев. В завершение своего выступления, заместитель директора сказал. — Инвестиции в экологию — это инвестиции в наше общее будущее.

Кроме того, в течение дня на площадках фестиваля были представлены различные мастер-классы, интерактивы, выставочные и фотозоны, буккроссинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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