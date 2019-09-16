Энгельсские музыканты удостоены губернаторских стипендий

СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-16T12:58:02+03:00

Дети активно себя проявили в творчестве

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В 2019 году учащиеся детских школ искусств Энгельсского района удостоены именных губернаторских стипендий за творческие успехи и достижения в районных, областных, всероссийских и международных конкурсах.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в администрации Энгельсского района.

В их список вошли ученики ДШИ №3 Арина Великая и Ольга Бережная, Родион Цергибель, ДШИ №5 Елизавета Воронцова и ДШИ №6 Софья Пономарева.

ИСТОЧНИК KP.RU