2019-09-16T12:58:02+03:00
Общество

Энгельсские музыканты удостоены губернаторских стипендий

Дети активно себя проявили в творчестве
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году учащиеся детских школ искусств Энгельсского района удостоены именных губернаторских стипендий за творческие успехи и достижения в районных, областных, всероссийских и международных конкурсах.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в администрации Энгельсского района.

В их список вошли ученики ДШИ №3 Арина Великая и Ольга Бережная, Родион Цергибель, ДШИ №5 Елизавета Воронцова и ДШИ №6 Софья Пономарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дерево в Саратове упало на четыре машины
Панков: Встречи с дольщиками помогают выявить примеры махинаций с квартирами в долгостроях
Главврач Саратовского «Центра-СПИД»: Запасы «Ламивудина» сделаны на два месяца вперед
В ноябре в Энгельсском районе откроется модельная библиотека
В Саратовской области обнаружили некачественный гормональный препарат
Спортсменку из Болгарии обокрали во время чемпионата мира в Саратове
Радаев поручил Бусаргину пожаловаться руководству «Т Плюс» на Саратовский филиал
СМИ: Глава облизбиркома Владимир Писарюк покидает свой пост
Саратовский самбист стал обладателем Кубка Европы
Психбольной педофил напал на шестилетнюю девочку в Ершове
ВИЧ-пациенты Саратова бьют тревогу из-за заканчивающихся лекарств
В Балашовском районе задержали парня с наркотиками
В Балакове мужчина украл из чужой машины домкрат и компрессор
Почти 1,5 тыс. саратовцев посетили Фестиваль ЭКОкультуры
В Саратове двое мужчин украли из подвала кабель
Радаев остался недоволен перекопанным проспектом Кирова
В Саратове мужчина облокотился на сетку и выпал из окна многоэтажки