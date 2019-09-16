В Энгельсе пройдет фестиваль казачьей культуры

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-16T12:42:03+03:00

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На центральной площади Энгельса 22 сентября в 11:00 состоится VIII Межрегиональный фестиваль казачьей культуры.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, гостей ожидает выступление казачьих коллективов Саратова и районов области, турнир по спортивной рубке шашкой, показательные выступления по джигитовке в исполнении конно-спортивного клуба «Метелица» из Пензы, выставка прикладного искусства.

Кроме того, прозвучат песни Государственного ансамбля Российского казачества «Казачий курень» из Волгограда.

Гости мероприятия смогут попробовать свои силы во владении шашкой, посетить фотозоны и детские площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU