В Саратовскую область привезли зараженные нектарины
Вес продукции составил 10 тонн
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Инспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области 13 сентября 2019 года при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного надзора обнраужил грузовик с нектаринами, зараженными вредителем.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 10 тонн продукции приехали с калифорнийской щитовкой.
Фрукты появятся на прилавках, так как вредитель распространяется с посадочным материалом и черенками.
Щитовка является паразитом, который высасывает все питательные вещества, заставляя кору на ветвьях и стволах краснеть и отмирать, чахнуть.
ИСТОЧНИК KP.RU