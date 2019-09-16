Саратовские ушуисты взяли девять медалей Всероссийских юношеских Игр боевых искусств

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-16T12:16:27+03:00

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В Анапе с 8 по 23 сентября проходят открытые 12 Всероссийские юношеские Игры боевых искусств.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, свои силы пробуют свыше 1 тыс.участников, на играх представлены 22 вида боевых искусств.

В соревнованиях по ушу саратовца завоевали девять медалей.

В первый день Артем Вашкевич завоевал золото и серебро в двух дисциплинах традиционного ушу, Аксинья Комарова, Сабина Бабаян и Карина Карсилян получили бронзовые медали Игр. Во второй день соревнований Аксинья Комарова и София Вальтер в своих дисциплинах выиграли две золотых медали, Карина Карсилян и Дарья Вольнова завоевали серебро.

ИСТОЧНИК KP.RU