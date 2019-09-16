2019-09-16T12:43:32+03:00
Экономика

Саратовцы отдают 11,5% доходов за коммунальные услуги

Наш регион занял 65-е место в России по доле расходов на ЖКУ
Екатерина Семенова
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Среднестатистическая семья в Саратовской области платит за ЖКУ порядка 3 419 рублей в месяц.

К такому выводу пришли эксперты «РИА Новости» при составлении рейтинга регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги по данным 2018 года.

В целом по России Саратовская область занимает 65-е место. Семьи отдают за ЖКУ примерно 11% своих доходов. Это на 0,1% больше, чем в 2017 году.

Меньше всего в относительных показателях платят жители Дагестана — 4,6% или 2 445 рубля. А больше всего — жители Камчатки. Им приходится отдавать за коммунальные услуги до 15% всех доходов, что составляет в среднем 9 750 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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