Прожженный рецидивист украл духи из магазина в центре Саратова

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-16T12:29:24+03:00

Он уже сидит в колонии за другое преступление

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Полиция Фрунзенского района Саратова раскрыла кражу из торгового центра на проспекте Кирова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 16 сентября утром неизвестный унес из торговой точки туалетную воду стоимостью свыше 2,5 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 34-летний рецидивист, который сейчас находится в колонии.

Мужчина во всем признался, на него завели еще одно уголовное дело, не меняя меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU