Прожженный рецидивист украл духи из магазина в центре Саратова
Он уже сидит в колонии за другое преступление
Изменить размер текста:
Полиция Фрунзенского района Саратова раскрыла кражу из торгового центра на проспекте Кирова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 16 сентября утром неизвестный унес из торговой точки туалетную воду стоимостью свыше 2,5 тыс. рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастен 34-летний рецидивист, который сейчас находится в колонии.
Мужчина во всем признался, на него завели еще одно уголовное дело, не меняя меру пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU