В Саратове рецидивист избил прохожего и отобрал музыкальный центр
Мужчину задержали
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Полиция Заводского района Саратова раскрыла грабеж в отношении 36-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 15 сентября в 13:30 у дома №1 по Барнаульской улице на него напал неизвестный, отобрал музыкальный центр и сотовый телефон.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 29-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное и завели на него уголовное дело, а после отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU