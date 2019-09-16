В Саратове рецидивист избил прохожего и отобрал музыкальный центр

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-16T12:27:04+03:00

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Полиция Заводского района Саратова раскрыла грабеж в отношении 36-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 15 сентября в 13:30 у дома №1 по Барнаульской улице на него напал неизвестный, отобрал музыкальный центр и сотовый телефон.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 29-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное и завели на него уголовное дело, а после отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU