В Саратове росгвардейцы по горячим следам задержали грабителя магазина

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-16T12:16:27+03:00

Мужчина забрал с собой алкоголь

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В Саратове сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областного Управления, вчера днем, 15 сентября, правоохранители получили сигнал о грабеже продуктового магазина на Заречной улице.

Он разбил прилавок и забрал алкоголь.

Кассир торговой точки успела нажать кнопку вызова вневедомственной охраны, о чем сообщила злоумышленнику. Тот испугался и бросился наутек, однако через несколько минут его задержал патруль.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Персонал магазина опознал грабителя, на злоумышленника завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU