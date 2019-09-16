В Саратове росгвардейцы по горячим следам задержали грабителя магазина
В Саратове сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областного Управления, вчера днем, 15 сентября, правоохранители получили сигнал о грабеже продуктового магазина на Заречной улице.
Он разбил прилавок и забрал алкоголь.
Кассир торговой точки успела нажать кнопку вызова вневедомственной охраны, о чем сообщила злоумышленнику. Тот испугался и бросился наутек, однако через несколько минут его задержал патруль.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Персонал магазина опознал грабителя, на злоумышленника завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU