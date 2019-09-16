В Энгельсском районе рецидивист украл из торгового центра вещи и обувь

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-16T12:14:13+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из торгового центра в поселке Пробуждение.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестный унес вещи и обувь на общую сумму свыше 5 тыс. рублей.

Установлено, что к преступлению причастен 39-летний рецидивист. При задержании у него не изъяли похищенное.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU