2019-09-16T12:14:13+03:00
Происшествия

В Энгельсском районе рецидивист украл из торгового центра вещи и обувь

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из торгового центра в поселке Пробуждение.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестный унес вещи и обувь на общую сумму свыше 5 тыс. рублей.

Установлено, что к преступлению причастен 39-летний рецидивист. При задержании у него не изъяли похищенное.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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