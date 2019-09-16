В Энгельсском районе рецидивист украл из торгового центра вещи и обувь
На него завели уголовное дело
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из торгового центра в поселке Пробуждение.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестный унес вещи и обувь на общую сумму свыше 5 тыс. рублей.
Установлено, что к преступлению причастен 39-летний рецидивист. При задержании у него не изъяли похищенное.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU