В Саратове будут судить мужчину за попытку подкупа сотрудника УФСБ

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-16T12:11:34+03:00

Он передал ему миллион рублей

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В Саратове будут судить 36-летнего мужчину, который пытался дать взятку сотруднику УФСБ.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 24 апреля.

По версии следствия, директор коммерческой фирмы передал оперуполномоченному УФСБ миллион рублей. Это была первая часть от общей взятки в сумме 2,2 млн рублей. За эти средства он рассчитывал избежать проверок двух организаций, которые занимались незаконной эксплуатацией железнодорожных путей при перевозке нефтепродуктов.

Мужчину задержали во время передачи денег. Свою вину он не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU